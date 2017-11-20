В Германии объяснили отмену встречи Меркель с премьером Нидерландов

Канцлер Германии Ангела Меркель после заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото

Канцлер Германии Ангела Меркель после заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото

БЕРЛИН, 20 ноя — РИА Новости. Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с нидерландским премьер-министром Марком Рютте была отменена ввиду политической ситуации в Германии, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").

Ранее в пресс-службе кабмина ФРГ сообщили об отмене встречи, не указав причины.

"Ввиду политического развития прошлой ночью было решено, что сейчас не самое подходящее для этого время", — сказал Зайберт.

Он подчеркнул, что Меркель важен диалог с премьер-министром Нидерландов, поэтому несостоявшаяся встреча будет восполнена.