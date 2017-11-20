В ЛНР заявили, что два силовика подорвались на собственной мине в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. Два украинских силовика получили ранения, подорвавшись на собственной мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По данным нашей разведки, 16 ноября при проведении патрулирования местности в районе населенного пункта Золотое наряд 10-й бригады вышел на свое минное поле, которое не было обозначено на карте. В результате подрыва на мине двое военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести", — заявил Марочко.