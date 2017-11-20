В ДНР за сутки из-за обстрелов повреждены четыре дома, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Четыре дома получили повреждения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о 38 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки. В администрации Новоазовского района сообщили, что в результате обстрела одно из сел на юге ДНР вновь осталось без электроснабжения.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили четыре домостроения в населенных пунктах Докучаевск, Ленинское и Зайцево", — сказал Басурин.

По его словам, всего обстрелам за минувшие сутки подверглись окрестности 17 населенных пунктов республики.