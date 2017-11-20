Северокорейские СМИ вновь жестко раскритиковали Трампа

ТОКИО, 20 ноя — РИА Новости. Северокорейская пресса вновь обрушилась с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, назвав его "бешеным псом" и пообещав, что он никогда не сможет найти места, где мог бы жить.

Соответствующий комментарий был опубликован в центральной северокорейской газете " Нодон синмун ".

Особое недовольство автора статьи вызвала фраза Трампа во время его визита в Южную Корею о том, что он приехал "передать послание кое-кому", опорочив, по мнению комментатора, такими словами достоинство лидера КНДР.

"Это — суровая реальность, что старые и нездоровые США двигаются в ад. Умственно отсталый хапуга посмел указать пальцем на солнце. Это сделало из него преступника, который приговорен к смерти армией и народом КНДР", — подчеркивается в статье.

Автор публикации добавил, что "те, кто подвергнут сомнению достоинство верховного лидера КНДР и ее социальную систему, никогда не смогут найти места, где они могли бы жить".

"Бешеный пес Трамп, безусловно, заплатит высокую цену за его ужасное преступление", — говорится в комментарии газеты.

Публикации подобного рода в северокорейской прессе появляются достаточно часто. Более того, между самими президентом США и северокорейском лидером уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия.

В частности, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский президент заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена. Ким Чен Ын в своем заявлении назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", а самого американского президента — "старым маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры".