СМИ сместили акцент в речи школьника в Бундестаге, заявили на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя — РИА Новости. Акцент в средствах массовой информации, публикующих материалы о выступлении школьника из Нового Уренгоя в немецком Бундестаге, смещен, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова.

"Я видела по Первому каналу репортаж, и там был показан кусок о том, что мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет, люди будут бережно друг к другу относиться. Акцент смещен", — сказала собеседница агентства.

Видеозапись выступления школьника из Нового Уренгоя опубликована на одном из каналов сервиса YouTube. В своем выступлении учащийся гимназии рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам школьника, данный солдат после прекращения боев попал в лагерь для военнопленных, однако вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Подросток заявил, что история солдата и работа над проектом, связанным с изучением его биографии, тронули его и "подтолкнули на посещение захоронения солдат Вермахта" вблизи города Копейска Челябинской области.

"Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты", — подчеркнул школьник.

В свою очередь глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что школьник поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. "Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых", — цитируются на сайте муниципалитета слова главы города.

Он отметил, что встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии – давняя традиция, а интерпретацию искренних слов ребенка можно расценивать "как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной войны".