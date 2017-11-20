Франция не заинтересована в ухудшении ситуации в Германии, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция не заинтересована в том, чтобы ситуация в Германии ухудшилась в связи с провалом переговоров о формировании парламентской коалиции "Ямайка".

"Не в наших интересах, чтобы (ситуация в ФРГ) стала напряженной", — сказал Макрон.

Он отметил, что "вчера поздно вечером" провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). Меркель не смогла сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство.