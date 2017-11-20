В СвДП возложили на Меркель вину за провал переговоров по коалиции

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Политик от Свободной демократической партии Германии (СвДП) Фолькер Виссинг заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что вина за провал переговоров о формировании коалиции "Ямайка" лежит на канцлере ФРГ Ангеле Меркель.

"Переговоры с самого начала протекали хаотично. Они были неструктурированны, неорганизованны. Канцлер не нашла решения для конфликта, напротив, все откладывалось, все время дальше откладывалось", — сказал Виссинг.

"Так что виновата Ангела Меркель", — добавил Виссинг. По его словам, канцлер "день за днем вопросы миграции и европейской политики отодвигала на второй план в надежде, что вещи разрешатся сами собой". "Переговоры в последнюю неделю ухудшались день ото дня, пока в четверг все окончательно не застряло", — отметил Виссинг.

В свою очередь, генеральный секретарь ХДС Петер Таубер заявил радиостанции, что у переговоров "был хороший фундамент". По его мнению, не было оснований выходить из переговоров.

Ранее Немецкая Свободная демократическая партия вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и "Зелеными" ("Ямайка"). Социал-демократическая партия Германии также отказалась от участия в коалиции. Таким образом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства (ХДС/ХСС с либералами или с зелеными), которого в истории Германии пока не было, или новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.