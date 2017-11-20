В СвДП возложили на Меркель вину за провал переговоров по коалиции

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Политик от Свободной демократической партии Германии (СвДП) Фолькер Виссинг заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что вина за провал переговоров о формировании коалиции "Ямайка" лежит на канцлере ФРГ Ангеле Меркель.
"Переговоры с самого начала протекали хаотично. Они были неструктурированны, неорганизованны. Канцлер не нашла решения для конфликта, напротив, все откладывалось, все время дальше откладывалось", — сказал Виссинг.
"Так что виновата Ангела Меркель", — добавил Виссинг. По его словам, канцлер "день за днем вопросы миграции и европейской политики отодвигала на второй план в надежде, что вещи разрешатся сами собой". "Переговоры в последнюю неделю ухудшались день ото дня, пока в четверг все окончательно не застряло", — отметил Виссинг.
В свою очередь, генеральный секретарь ХДС Петер Таубер заявил радиостанции, что у переговоров "был хороший фундамент". По его мнению, не было оснований выходить из переговоров.