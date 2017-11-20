Студенты Зимбабве бойкотируют занятия, требуя отставки Мугабе, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Студенты Университета Зимбабве в столице страны Хараре бойкотируют занятия и отказались сдавать экзамены до тех пор, пока президент страны Роберт Мугабе не откажется от своего поста, сообщает южноафриканский новостной портал News24.

По данным местных СМИ, в понедельник студенты собрались на улице в знак протеста против действующего президента. Также они требуют лишить супругу главы государства Грейс Мугабе ученой степени.

"Мы хотим начать все заново. Мы получаем все эти степени, но они ничего не стоят, так как нет работы. Мы хотим позаботиться о наших родителях", — приводит портал слова одного из студентов.

Как сообщает портал Zimbabwean, все экзамены в университете были приостановлены до дальнейшего уведомления.

Ранее центральный комитет партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) отстранил Мугабе от должности первого секретаря партии, а также призвал его до полудня понедельника уйти в отставку с должности президента, пригрозив импичментом. Мугабе в воскресенье во время обращения к нации не стал объявлять о своей отставке и заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре.

Позднее агентство Блумберг со ссылкой на трех неназванных представителей правящей партии сообщило, что Мугабе во время обращения к нации в эфире государственного телевидения отклонился от ранее согласованного текста выступления, который предполагал его объявление об уходе в отставку.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.