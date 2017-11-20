Студенты Зимбабве бойкотируют занятия, требуя отставки Мугабе, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Студенты Университета Зимбабве в столице страны Хараре бойкотируют занятия и отказались сдавать экзамены до тех пор, пока президент страны Роберт Мугабе не откажется от своего поста, сообщает южноафриканский новостной портал News24.
По данным местных СМИ, в понедельник студенты собрались на улице в знак протеста против действующего президента. Также они требуют лишить супругу главы государства Грейс Мугабе ученой степени.
"Мы хотим начать все заново. Мы получаем все эти степени, но они ничего не стоят, так как нет работы. Мы хотим позаботиться о наших родителях", — приводит портал слова одного из студентов.
Как сообщает портал Zimbabwean, все экзамены в университете были приостановлены до дальнейшего уведомления.
Позднее агентство Блумберг со ссылкой на трех неназванных представителей правящей партии сообщило, что Мугабе во время обращения к нации в эфире государственного телевидения отклонился от ранее согласованного текста выступления, который предполагал его объявление об уходе в отставку.