Силовики более 170 раз за две недели нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 170 раз нарушили режим тишины в Донбассе за две недели, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 3,2 тысячи снарядов, мин и гранат, заявил в понедельник исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"Ситуация на линии соприкосновения остается стабильно напряженной… За последние две недели ВСУ нарушили режим тишины 174 раза. Всего по территории республики было выпущено около 3,2 тысячи снарядов, мин и гранат", — сказал Филипоненко на аппаратном совещании Совета министров.

По его словам, обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов ЛНР и район КПП "Станица Луганская". "В результате обстрела населенного пункта Пришиб были повреждены пять жилых домов", — добавил представитель Народной милиции.

По данным Филипоненко, за этот период погибших среди мирных жителей и ополченцев нет.