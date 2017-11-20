Железняк прокомментировал провал переговоров по коалиции в ФРГ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Провал переговоров блока лидера ХДС канцлера Германии Ангелы Меркель по созданию парламентской коалиции свидетельствует о глубочайшем политическом кризисе, который грозит стране усилением внутреннего раскола в обществе и снижением политического веса в ЕС и мире, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). Меркель не смогла сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство.

"Провал переговоров блока Меркель ХДС/ХСС с возможными партнерами из Свободной демократической партии и "зелеными" для формирования коалиционного правительства в Германии демонстрирует глубочайший политический кризис, которой становится все более характерным не только для Германии, но и для Европы. Ситуация грозит стране усилением внутреннего раскола в обществе и снижением политического веса в ЕС и мире", — цитирует Железняка пресс-служба депутата.

Он подчеркнул, что последний электоральный сезон в ряде европейских стран продемонстрировал существенный рост числа избирателей, ориентированных на приоритет национальных интересов страны и их настрой на изменение политического курса, как во внутренней, так и во внешней политике.

"Очевидно, что недовольства к руководству Германии и правящему блоку у избирателей накопилось достаточно, для того, чтобы они изменили традиционный расклад голосов на выборах и оказали существенную поддержку партии "Альтернатива для Германии", выступающей за разворот от невнятных и противоречивых общеевропейских интересов к решению внутренних проблем, с которыми страна столкнулась, в том числе, из-за провальной миграционной политики", — считает депутат.

Он также считает, что Меркель, чтобы удержаться у власти, возможно, "придется идти на унизительную сделку с бросившими ее партнерами по коалиции из СДПГ, либо согласиться на уязвимое меньшинство в Бундестаге, при котором возникает постоянная вероятность паралича исполнительной власти".