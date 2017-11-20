БЕРЛИН, 20 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Провал переговоров о формировании правительственной коалиции свидетельствует о начале конца эры канцлера Германии Ангелы Меркель и смене поколений в немецкой политике, заявил РИА Новости немецкий политолог Клаус-Юрген Шерер.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). Меркель не сумела сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая по итогам выборов заявила об уходе в оппозицию, подтвердила свои позиции. Теперь Меркель собирается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером: будь то правительство меньшинства или новые выборы, сначала нужно пройти через процедуру избрания канцлера в парламенте, а назначает ее глава государства.

"По сути, можно сказать, что это начало конца эры Меркель, потому что она не смогла выстроить стабильное правительство, а правительство меньшинства на федеральном уровне создать не удастся. СДПГ не согласится на "большую коалицию", — сказал Шерер РИА Новости.

Он добавил, что сложившаяся ситуация, вероятно, даже хороша для демократии. "То, что мы видим сейчас — это мое предположение — это смена поколений в политике. Это значит, что подходит к концу время Меркель, это значит, что (Хорсту) Зеехоферу (лидер ХСС и премьер Баварии), (Александеру) Добриндту (министр транспорта ФРГ) найдут смену. Если будут перевыборы, маловероятно, что СДПГ будет представлять Мартин Шульц, там тоже придёт новое поколение", — добавил политолог.

В качестве свидетельства начинающейся смены поколений в немецкой политике Шерер указал на лидера либералов Кристиана Линднера, с которым Свободная демократическая партия "производит впечатление молодой и динамичной, но в других партиях это в скором времени тоже произойдёт".