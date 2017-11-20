Меркель отменила запланированную встречу с премьером Нидерландов

БЕРЛИН, 20 — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запланированную на понедельник встречу с голландским премьер-министром Марком Рютте, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). Меркель не смогла сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство.

"Заявленная на сегодня встреча канцлера Меркель с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте не состоится", — сказал представитель кабмина.

Он не сообщил о причинах отмены встречи. "О причинах я не могу вам официально ничего сказать", — добавил он.

По итогам встречи с нидерландским премьер-министром должна была состояться пресс-конференция в 15.00 мск.

В понедельник Меркель собирается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Ситуация в ФРГ может развиваться по двум сценариям: правительство меньшинства или новые выборы. Однако сначала нужно пройти через процедуру избрания канцлера в парламенте, а назначает ее глава государства.

Руководить правительством меньшинства Меркель не готова, а единственная альтернатива — новые парламентские выборы – вероятно, не изменит расстановки сил между партиями.