СМИ раскрыли подробности смерти Чарльза Мэнсона

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американское издание TMZ раскрыло подробности смерти серийного убийцы Чарльза Мэнсона.

© AP Photo / George Brich Биография Чарльза Мэнсона

О том, что 83-летний Мэнсон умер, полиция сообщила Дебре Тейт — сестре убитой его сообщниками в 1969 году жены режиссера Романа Полански.

По словам Дебры, серийный убийца умер в воскресенье в 20:13. После нее полиция собиралась обзвонить и других жертв преступной "коммуны" ("Семьи") Мэнсона.

Как удалось выяснить TMZ, преступника еще в январе доставили из тюрьмы Коркоран в больницу из-за кишечного кровотечения. Ему была необходима серьезная операция.

На прошлой неделе Мэнсона доставили в больницу города Бейкерсфилд в сопровождении пяти офицеров полиции. Как сообщили TMZ источники, его смерть была "лишь вопросом времени".

Убийство жены Романа Полански

8 августа 1969 году Мэнсон дал указание четверым подручным приехать в дом, в котором раньше жил музыкант Терри Мелчер, и убить всех, кто там будет. За ночь их жертвам стали пять человек, в том числе актриса Шэрон Тейт, которая была на девятом месяце беременности.

Через 8 дней Мэнсона и других членов "Семьи" арестовали за кражу автомобилей, но освободили из-за неправильно оформленного ордера на обыск. В октябре 1969 года их арестовали во второй раз.

В 1971 году Мэнсона приговорили к смертной казни, но позже изменили приговор на девять пожизненных заключений.