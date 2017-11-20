Эксперты назвали политический кризис в ФРГ крупнейшим за послевоенное время

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкие политологи считают, что провал переговоров о создании коалиционного правительства привел к самому крупному в послевоенное время кризису власти в стране, который может иметь последствия для всей Европы. Об этом эксперты заявили РИА Новости в понедельник, на следующий день после завершения консультаций о формировании нового кабмина по итогам выборов в бундестаг 24 сентября.
В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").
Политический кризис
Эксперт убежден, что Германии предстоят новые парламентские выборы, так как "правительство меньшинства в данных обстоятельствах, когда правая партия "Альтернатива для Германии" находится в парламенте и должна быть теоретически привлечена к голосованию, никого из "народных партий" не устроит".
По словам Рара, политическая судьба действующего канцлера и лидера блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель "будет решена в следующие дни". Христианским демократам предстоит принять решение, должна ли Меркель возглавить их партийный список на предстоящих выборах. Этот вопрос в настоящее время открыт, добавил эксперт.
Меркель станет канцлером?
По словам эксперта, Меркель может сохранить за собой пост главы правительства, так как если в ходе третьего круга голосования она не получит абсолютного большинства, у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "есть возможность назначить ее канцлером правительства меньшинства".
Вторым сценарием было бы выдвижение бундестагом в ходе второго круга голосования собственного кандидата в канцлеры. Это может произойти через 14 дней после первого круга голосования. Можно предположить, что таким кандидатом мог бы стать лидер ушедшей в оппозицию по итогам выборов 24 сентября Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, добавил Дидерих, однако едва ли он соберет большинство.
Новые выборы в апреле?
"Я не считаю, что социал-демократы, которые находятся в настоящее время в очень плохой форме, смогут серьезно улучшить свой результат. Блок ХДС/ХСС, скорее всего, потеряет еще больше голосов, так как он несет основную ответственность за провал переговоров", — добавил эксперт.
Он добавил, что подобное развитие может привести к политической неопределенности в Германии и после новых выборов. Что касается нынешней ситуации, то фон Штудниц считает, что "уходящее правительство будет продолжать проводить свою политику, но не предпримет новых инициатив, что будет иметь драматические последствия прежде всего для ЕС, так как Европа остро нуждается в новых инициативах".