РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперты назвали политический кризис в ФРГ крупнейшим за послевоенное время

12:4320.11.2017
118251
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПлакат с изображением канцлера Германии, лидера ХДС Ангелы Меркель. Архивное фотоПлакат с изображением канцлера Германии, лидера ХДС Ангелы Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкие политологи считают, что провал переговоров о создании коалиционного правительства привел к самому крупному в послевоенное время кризису власти в стране, который может иметь последствия для всей Европы. Об этом эксперты заявили РИА Новости в понедельник, на следующий день после завершения консультаций о формировании нового кабмина по итогам выборов в бундестаг 24 сентября.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").

Политический кризис 

Германия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Германия в тупике: переговоры по созданию коалиции провалились
"Я считаю, что Германия должна будет сейчас пройти этап нестабильности. Преодолеть кризис будет сложно, послевоенная Германия еще не сталкивалась с такой ситуацией. Но поскольку у Германии сейчас нет экономических проблем, думаю, что политический кризис будет разрешен", — заявил РИА Новости немецкий политолог Александер Рар.

Эксперт убежден, что Германии предстоят новые парламентские выборы, так как "правительство меньшинства в данных обстоятельствах, когда правая партия "Альтернатива для Германии" находится в парламенте и должна быть теоретически привлечена к голосованию, никого из "народных партий" не устроит".

По словам Рара, политическая судьба действующего канцлера и лидера блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель "будет решена в следующие дни". Христианским демократам предстоит принять решение, должна ли Меркель возглавить их партийный список на предстоящих выборах. Этот вопрос в настоящее время открыт, добавил эксперт.

Меркель станет канцлером? 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo / Olivier Matthys
СДПГ подтвердила, что не пойдет на "большую коалицию" с Меркель
"Согласно Основному закону, возможности немедленно распустить бундестаг и назначить новые выборы сейчас не существует. Поэтому федеральный президент должен предложить бундестагу кандидата в канцлеры. Кто это будет, пока неизвестно. Но, как правило, это представитель самой крупной фракции, в данном случае это фрау Меркель. И только если Меркель не получит после трех попыток большинства в бундестаге, президент имеет право распустить парламент. Так что нам предстоит еще пройти долгий путь", — заявил РИА Новости политолог, профессор института политических наук имени Отто Сура Нильс Дирерих.

По словам эксперта, Меркель может сохранить за собой пост главы правительства, так как если в ходе третьего круга голосования она не получит абсолютного большинства, у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "есть возможность назначить ее канцлером правительства меньшинства".

Германия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Немецкие либералы заявили о провале переговоров о коалиции "Ямайка"
"Это, с точки зрения тактики, было бы хорошей позицией для Меркель, потому что в качестве избранного и утвержденного канцлера, она может в любое время поставить в бундестаге вопрос о доверии. Если вопрос о доверии будет провален, канцлер получит возможность предложить президенту проведение новых выборов. Это означает, что Меркель может сохранить власть на протяжении нескольких недель или месяцев, чтобы потом, в подходящий момент через вопрос о доверии перейти к новым выборам", — сказал Дидерих.

Вторым сценарием было бы выдвижение бундестагом в ходе второго круга голосования собственного кандидата в канцлеры. Это может произойти через 14 дней после первого круга голосования. Можно предположить, что таким кандидатом мог бы стать лидер ушедшей в оппозицию по итогам выборов 24 сентября Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, добавил Дидерих, однако едва ли он соберет большинство.

Новые выборы в апреле?

Плакат с изображением канцлера Германии, лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов в Германии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ангела Меркель: мать и мачеха Германии
"В настоящий момент создается впечатление, что будут новые выборы. Речь идет о том, чтобы провести их в апреле следующего года. К чему приведут эти новые выборы, сложно сказать. В результате прошедших 24 сентября выборов все партии понесли издержки, за исключением крайне правой партии "Альтернатива для Германии". Можно предположить, что в результате новых выборов "Альтернатива для Германии" наберет еще больше голосов", — заявил РИА Новости немецкий дипломат, экс-посол ФРГ в СССР и РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц.

"Я не считаю, что социал-демократы, которые находятся в настоящее время в очень плохой форме, смогут серьезно улучшить свой результат. Блок ХДС/ХСС, скорее всего, потеряет еще больше голосов, так как он несет основную ответственность за провал переговоров", — добавил эксперт.

Он добавил, что подобное развитие может привести к политической неопределенности в Германии и после новых выборов. Что касается нынешней ситуации, то фон Штудниц считает, что "уходящее правительство будет продолжать проводить свою политику, но не предпримет новых инициатив, что будет иметь драматические последствия прежде всего для ЕС, так как Европа остро нуждается в новых инициативах".

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Vladimir Safonov
Все Фюреры и старые и новые кончают одинаково.
13:02
20.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена