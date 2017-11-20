Эксперты назвали политический кризис в ФРГ крупнейшим за послевоенное время

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Немецкие политологи считают, что провал переговоров о создании коалиционного правительства привел к самому крупному в послевоенное время кризису власти в стране, который может иметь последствия для всей Европы. Об этом эксперты заявили РИА Новости в понедельник, на следующий день после завершения консультаций о формировании нового кабмина по итогам выборов в бундестаг 24 сентября.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").

Политический кризис

"Я считаю, что Германия должна будет сейчас пройти этап нестабильности. Преодолеть кризис будет сложно, послевоенная Германия еще не сталкивалась с такой ситуацией. Но поскольку у Германии сейчас нет экономических проблем, думаю, что политический кризис будет разрешен", — заявил РИА Новости немецкий политолог Александер Рар.

Эксперт убежден, что Германии предстоят новые парламентские выборы, так как "правительство меньшинства в данных обстоятельствах, когда правая партия "Альтернатива для Германии" находится в парламенте и должна быть теоретически привлечена к голосованию, никого из "народных партий" не устроит".

По словам Рара, политическая судьба действующего канцлера и лидера блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель "будет решена в следующие дни". Христианским демократам предстоит принять решение, должна ли Меркель возглавить их партийный список на предстоящих выборах. Этот вопрос в настоящее время открыт, добавил эксперт.

Меркель станет канцлером?

"Согласно Основному закону, возможности немедленно распустить бундестаг и назначить новые выборы сейчас не существует. Поэтому федеральный президент должен предложить бундестагу кандидата в канцлеры. Кто это будет, пока неизвестно. Но, как правило, это представитель самой крупной фракции, в данном случае это фрау Меркель. И только если Меркель не получит после трех попыток большинства в бундестаге, президент имеет право распустить парламент. Так что нам предстоит еще пройти долгий путь", — заявил РИА Новости политолог, профессор института политических наук имени Отто Сура Нильс Дирерих.

По словам эксперта, Меркель может сохранить за собой пост главы правительства, так как если в ходе третьего круга голосования она не получит абсолютного большинства, у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "есть возможность назначить ее канцлером правительства меньшинства".

"Это, с точки зрения тактики, было бы хорошей позицией для Меркель, потому что в качестве избранного и утвержденного канцлера, она может в любое время поставить в бундестаге вопрос о доверии. Если вопрос о доверии будет провален, канцлер получит возможность предложить президенту проведение новых выборов. Это означает, что Меркель может сохранить власть на протяжении нескольких недель или месяцев, чтобы потом, в подходящий момент через вопрос о доверии перейти к новым выборам", — сказал Дидерих.

Вторым сценарием было бы выдвижение бундестагом в ходе второго круга голосования собственного кандидата в канцлеры. Это может произойти через 14 дней после первого круга голосования. Можно предположить, что таким кандидатом мог бы стать лидер ушедшей в оппозицию по итогам выборов 24 сентября Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, добавил Дидерих, однако едва ли он соберет большинство.

Новые выборы в апреле?

"В настоящий момент создается впечатление, что будут новые выборы. Речь идет о том, чтобы провести их в апреле следующего года. К чему приведут эти новые выборы, сложно сказать. В результате прошедших 24 сентября выборов все партии понесли издержки, за исключением крайне правой партии "Альтернатива для Германии". Можно предположить, что в результате новых выборов "Альтернатива для Германии" наберет еще больше голосов", — заявил РИА Новости немецкий дипломат, экс-посол ФРГ в СССР и РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц.

"Я не считаю, что социал-демократы, которые находятся в настоящее время в очень плохой форме, смогут серьезно улучшить свой результат. Блок ХДС/ХСС, скорее всего, потеряет еще больше голосов, так как он несет основную ответственность за провал переговоров", — добавил эксперт.

Он добавил, что подобное развитие может привести к политической неопределенности в Германии и после новых выборов. Что касается нынешней ситуации, то фон Штудниц считает, что "уходящее правительство будет продолжать проводить свою политику, но не предпримет новых инициатив, что будет иметь драматические последствия прежде всего для ЕС, так как Европа остро нуждается в новых инициативах".