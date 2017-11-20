Лавров прокомментировал предложения о расширении Минской группы по Карабаху

БАКУ 20 ноя — РИА Новости. Предложения о возможном расширении формата Минской группы ОБСЕ по Карабаху (Россия, США, Франция) могут быть использованы как спойлеры, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

"Есть согласованный формат — три сопредседателя. Они не просто в вакууме существуют, они председательствуют совместно в Минской группе ОБСЕ, где все мало-мальски заинтересованные и могущие повлиять на этот процесс страны присутствуют", — сказал Лавров.

"Я не слышал разговоров о том, что нужно расширять как-то этот формат. Мне кажется, что в такой ситуации, как и во многих других конфликтных ситуациях, предложения о чем-то новом могут быть осознанно или не осознанно использованы как спойлеры того, что делается уже в устоявшемся и доказавшем приемлемость для обеих сторон формате", — подчеркнул министр.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.