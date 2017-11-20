В МИД Азербайджана предложили создать документ по урегулированию в Карабахе

БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил в понедельник, что идеи по урегулированию карабахского конфликта существуют, нужно только собрать из них итоговый документ.

"Все идеи по урегулированию конфликта на столе. Надо собрать из них итоговый документ, который был бы приемлемым для всех… Мы все знаем, где мы находимся, и как должны двигаться вперед", — сказал он на совместной с российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции в Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.