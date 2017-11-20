Эксперт рассказала, кому выгодны новые парламентские выборы в Германии

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Проведение новых выборов в парламент Германии после провала переговоров о создании парламентской коалиции между Свободной демократической партией с блоком ХДС/ХСС и "Зелеными" выгоден только малым оппозиционным партиям, заявила РИА Новости заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.
В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").
"Если происходят новые выборы, от новых выборов выигрывают в основном только малые оппозиционные партии. ХДС от новых выборов не выигрывают. Точно также как не выигрывают "Зеленые" и либералы. Поэтому с логической точки зрения партиям надо было бы договариваться. Новые выборы – это последняя опция, к которой они прибегнут", — сказала Тимошенкова.
По ее мнению, если будут проведены новые выборы, то это будет сделано только потому, что "сложилась патовая ситуация, когда из-за успеха правой партии "Альтернатива для Германии", партии потеряли много голосов и им не хватило голосов для того, чтобы создавать привычные союзы".
По мнению политолога, канцлер Германии Ангела Меркель "займет выжидательную позицию, посмотрит на то, как будут вести себя социал-демократы и дальше будет действовать согласно тем обстоятельствам, которые будут складываться".
Теперь Меркель собирается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером: будь то правительство меньшинства или новые выборы, сначала нужно пройти через процедуру избрания канцлера в парламенте, а назначает ее глава государства.