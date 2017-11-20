Эксперты рассказали, кто станет преемником президента Зимбабве

Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу. 19 ноября 2017

Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу. 19 ноября 2017

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вице-президент Зимбабве Пхелекезела Мпхоко станет законным преемником главы государства Роберта Мугабе в случае импичмента или ухода в отставку, сообщил зимбабвийский центр правоведения Veritas.

Ранее центральный комитет правящей партии ZANU PF отстранил Мугабе от должности первого секретаря партии, а также призвал его до полудня понедельника уйти в отставку с должности президента, пригрозив импичментом. Мугабе в воскресенье во время обращения к нации не стал объявлять о своей отставке и заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре.

В аналитической записке Veritas утверждается, что в случае успешного завершения импичмента, пост главы государства должен перейти к Мпхоко.

"Тот факт, что он (Мпхоко) может быть за пределами страны, или находиться под арестом, или быть лишенным поста в партии, или исключенным из нее, никак не меняет его статус как вице-президента", — цитирует заключение экспертов новостной портал Harare24.

О местонахождении Мпхоко поступают противоречивые сведения: по одним данным, он бежал в Японию; по другим – находится домашним арестом.

Мпхоко являлся одним из двух вице-президентов Зимбабве: его коллега Эммерсон Мнангагва был отправлен в отставку в начале ноября. Увольнение Мнангагвы вызвало недовольство военных, которые на прошлой неделе взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе.