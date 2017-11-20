БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил в понедельник после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что есть варианты развязок карабахского конфликта, которые могут помочь урегулированию.

"Я проинформировал министра Сергея Лаврова о позиции Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта. Есть варианты развязок, чтобы сдвинуть вопрос с той точки, на которой он стоит сегодня. Всем надо искать развязки, чтобы двигаться вперед", — сказал Мамедъяров на пресс-конференции в Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.