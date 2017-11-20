В партии "Альтернатива для Германии" призвали Меркель уйти с поста канцлера

БЕРЛИН, 20 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Ангела Меркель должна покинуть пост канцлера ФРГ после провала предварительных переговоров о формировании нового коалиционного правительства Германии, заявил в понедельник утром лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд и Алиса Вайдель.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").

"Госпожа Меркель провалилась, и пришло время, чтобы она покинула пост канцлера", — заявил Гауланд, возглавляющий фракцию "Альтернативы для Германии" в бундестаге.

Он выразил удовлетворение, что коалиция "Ямайка" не была в итоге создана, так как данная конфигурация правительства не была "выражением общественного консенсуса". Его коллега Вайдель добавила, что переговоры были "заранее обречены на провал", так что почти пятинедельные консультации "вводили избирателей в заблуждение".