Пропавшая аргентинская подлодка погибла, считает эксперт

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Подводная лодка военно-морских сил Аргентины "Сан-Хуан", пропавшая 15 ноября, скорее всего, погибла, сказал РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Ранее в понедельник газета Nacion со ссылкой на представителя военно-морских сил Аргентины капитана Габриэля Галеацци сообщила, что слабые спутниковые сигналы, полученные, вероятно, с потерянной 15 ноября аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", не помогли в установлении ее местонахождения. По информации издания, поисковая операция покрывает всю территорию и вероятный маршрут следования субмарины; поиск будет продолжен, пока подлодку не найдут. Поиски подлодки "Сан-Хуан" осложняются неблагоприятными погодными условиями.

Подводный корабль перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.

"Будем, конечно, надеяться на лучшее, но, исходя из опыта, если столько дней экипаж не выходит на связь, значит, произошла беда, и мы можем только сопереживать аргентинским гражданам, особенно морякам, членам семей подводников", — сказал Ненашев.

По его словам, у российского флота есть технические возможности и опыт аварийно-спасательных операций, "поскольку в истории нашего флота были подобные трагедии, и наша страна как великая морская держава может оказать содействие и по организационной линии, и по линии инженерной аварийно-спасательной работы".

"Как мне сообщили в соответствующих флотских структурах, у России есть возможности и ресурсы оказать помощь аргентинскому флоту в поиске и подъеме подлодки "Сан-Хуан". Такая помощь будет оказана при поступлении запроса от Аргентины", — заключил лидер ДПФ.