МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Наиболее вероятным сценарием развития событий в Германии после провала переговоров о создании коалиции большинства станет создание правительства меньшинства до конца 2017 года, заинтересованности в новых выборах нет, считает научный сотрудник МГИМО Наталия Меден.

Немецкая Свободная демократическая партия ранее вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и "Зелеными" ("Ямайка"). СДПГ также отказалась от участия в коалиции. Таким образом доступными остаются два варианта: правительство меньшинства (ХДС/ХСС с либералами или с зелеными), которого в истории Германии пока не было, или новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.

"С моей точки зрения, есть заинтересованность в том, чтобы правительство было сформировано и чтобы не было перевыборов", — заявила Меден РИА Новости.

"Тут в принципе есть варианты: либо правительство меньшинства, чего раньше не было, но технически это возможно, либо второй вариант — что СДПГ согласится на большую коалицию. Более вероятный сценарий — это создание правительства меньшинства, потому что, мне кажется, что (лидер СДПГ Мартин — ред.) Шульц не пойдет на то, чтобы объединяться в коалиции с ХДС/ХCC", — отметила эксперт.

По словам Меден, "следовало ожидать, что переговоры будут длительными", так как об этом предупреждали сразу после выборов, такая же ситуация возникла после выборов 2013 года, когда коалиция была сформирована только в декабре.

"Поскольку такая ситуация кризисная, то этот кризис должен ускорить и в какую-то сторону их (переговоры — ред.) решить. Все-таки тянуться до января вряд ли они будут, во всяком случае до конца года", — заключила эксперт.