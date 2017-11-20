В Киеве заявили о готовности подать свой проект по миротворцам в СБ ООН

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Украина будет подавать в Совбез ООН свой проект резолюции по миротворцам, который был согласован с западными партнерами, только если она будет иметь шансы принятой, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

"Мы сначала определи вместе с партнерами, что мы эту резолюцию будем официально выставлять только в том случае, если она будет иметь шансы, потому что нарываться на очередное вето России… Хотелось бы, чтобы это были не разговоры, а чтобы это было реально", — сказал Ельченко в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, главный барьер в этом вопросе — место размещения миротворцев, поскольку Киева настаивает на их размещении по всему Донбассу, тогда как Москва видит их только на линии разграничения. "Этот пункт является принципиальным и ключевым. Именно по нему, как я понимаю, и не могут найти понимания США и РФ, есть еще много других вопросов", — сказал Ельченко.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.