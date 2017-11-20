СМИ: немецкие предприниматели обеспокоены провалом переговоров о коалиции

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Немецкие предприниматели разочарованы провалом переговоров о создании коалиционного правительства и опасаются, что политическая нестабильность повлечет негативные последствия для экономики, пишет в понедельник газета Handelsblatt.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").

Разочарование для экономики

Глава Немецкой промышленной и торговой палаты (DIHK) Эрик Швайцер заявил, что Германии может грозить "более продолжительная фаза неопределенности".

Фатальный провал

"Для немецкой экономики провал предварительных переговоров о коалиции является разочарованием. Поскольку был утерян шанс преодолеть идеологические границы и найти целесообразные решения", — заявил Швайцер. По его словам, теперь работа над важными темами будущего может быть приостановлена. При этом он выразил надежду от имени DIHK, что все сознающие свою ответственность лица в конце концов все же будут способны достичь компромисса. Что именно имел в виду Швайцер, издание не поясняет.

Президент Центрального союза немецких ремесленников (ZDH) Ханс-Петер Вользайфер заявил, что "фаза неопределенности и политического затишья негативно повлияет на общество и экономику в Германии". Он назвал "фатальным то, что участвующие в предварительных переговорах стороны оказались не в состоянии прийти к прочному компромиссу".

Для Вользайфера провал переговоров показывает, что "партийно-тактические соображения" оказались сильнее, чем "общегосударственная ответственность". Он подчеркнул, что участники переговоров оказали Германии "медвежью услугу", так как провал переговоров бросил тень на данные партии, что способствует усилению тех сил, которые ставят под сомнение функциональность немецкой политической системы, в частности правой партии "Альтернатива для Германии". Политическую нестабильность Вользайфер назвал "ядом для экономики".

Канцлер Германии Ангела Меркель не сумела сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство. Руководить правительством меньшинства она не готова, а единственная альтернатива — новые парламентские выборы – вероятно, не изменит расстановки сил между партиями.

Теперь Меркель собирается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером: будь то правительство меньшинства или новые выборы, сначала нужно пройти через процедуру избрания канцлера в парламенте, а назначает ее глава государства.