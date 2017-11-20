СМИ: немецкие предприниматели обеспокоены провалом переговоров о коалиции

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Немецкие предприниматели разочарованы провалом переговоров о создании коалиционного правительства и опасаются, что политическая нестабильность повлечет негативные последствия для экономики, пишет в понедельник газета Handelsblatt.
В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").
Разочарование для экономики
Глава Немецкой промышленной и торговой палаты (DIHK) Эрик Швайцер заявил, что Германии может грозить "более продолжительная фаза неопределенности".
Фатальный провал
Президент Центрального союза немецких ремесленников (ZDH) Ханс-Петер Вользайфер заявил, что "фаза неопределенности и политического затишья негативно повлияет на общество и экономику в Германии". Он назвал "фатальным то, что участвующие в предварительных переговорах стороны оказались не в состоянии прийти к прочному компромиссу".
Канцлер Германии Ангела Меркель не сумела сформировать коалицию, которая дала бы ей большинство в парламенте и возможность создать устойчивое правительство. Руководить правительством меньшинства она не готова, а единственная альтернатива — новые парламентские выборы – вероятно, не изменит расстановки сил между партиями.
Теперь Меркель собирается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером: будь то правительство меньшинства или новые выборы, сначала нужно пройти через процедуру избрания канцлера в парламенте, а назначает ее глава государства.