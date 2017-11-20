ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя — РИА Новости. Лайнер "Любовь Орлова", который западные СМИ "нашли" у Калифорнии, за несколько лет не смог бы истлеть до состояния остова и оказаться в Тихом океане, сообщил РИА Новости Владимир Баранов, директор компании "ИнвестСтройТрест", занимающейся экспедированием морских грузов в странах Азии.

О находке сообщил ряд западных СМИ. Издания приводят слова специалистов, прозвучавшие в документальном фильме канала Science Channel, которые отмечали, что размер остова судна совпадает с лайнером "Любовь Орлова" — оба судна длиной 90 метров. Однако другие эксперты опровергли это, заявив, что останки корабля бетонные, в то время как советское судно было построено преимущественно из металла. Упоминается версия, согласно которой обломки принадлежат заброшенному еще в 1930-е годы танкеру, который использовался мафией для нелегальных казино, борделей и питейных заведений.

"Думаю, это не "Любовь Орлова". Я длительное время работал в пароходстве, знаю этот тип судов. Теплоход и близко не мог бы за эти годы так истлеть, дойти до такого состояния. Кроме того, он начинал свой путь в Атлантике, а оказался в Тихом океане? Так не бывает. Скорее всего, просто судно долго было на слуху, вот и вбросили такую информацию", — сказал собеседник агентства.

Пассажирский теплоход "Любовь Орлова" находился в составе флота Дальневосточного морского пароходства с 1976 по 1996 годы. В 1996 году судно было продано. О дальнейшей его судьбе в компании ничего не известно.

Теплоход был построен в 1976 году в Югославии. Его длина — 100,2 метра, ширина — 16,22. Как сообщалось ранее, в 2010 году судно арестовали за долги. В 2012 году корабль вновь продали другой зарубежной судоходной компании. Из Канады судно на буксире должны были доставить в Доминиканскую республику на металлолом, однако во время шторма в Атлантике лопнул буксировочный трос, и 90-метровое судно с 24 января 2013 года дрейфовало в океане. Дрейф "Любови Орловой" вызвал ажиотаж в социальных сетях и СМИ многих стран.