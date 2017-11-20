Калифорнийские власти не решили, что делать с телом Чарльза Мэнсона

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Власти штата Калифорния проведут вскрытие тела скончавшегося серийного убийцы Чарльза Мэнсона, но еще не знают, как поступить с его останками и имуществом, сообщает телеканал Fox31.
Представитель департамента Вики Уотерс заявила, что вскрытие будет проведено, хотя никаких сомнений в естественных причинах смерти Мэнсона нет.
В тюрьме сообщили, что у Мэнсона не было известных им родственников. По законам штата, если в течение десяти дней родственники или душеприказчики не заберут останки, их судьба решается руководством департамента. Завещал ли Мэнсон похоронить себя тем или иным образом, неизвестно.
В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.