Группа врачей забила тревогу из-за уровня загрязнения воздуха в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Около ста брюссельских врачей поставили подписи под опубликованным в понедельник газетой Soir открытым письмом к властям Брюсселя, в котором они заявляют о своей крайней обеспокоенности уровнем загрязнения воздуха в бельгийской столице.

По данным организации в защиту экологических прав ClientEarth, загрязненность воздуха в Брюсселе в два раза превышает норму. Среднегодовая концентрация диоксида азота в центре столицы Бельгии составляет от 69,22 до 99,44 микрограмма на кубометр при допустимом экологическими нормами уровне в 40.

Как утверждают подписавшие открытое письмо врачи, в результате загазованности воздуха, вызванной главным образом избыточным количеством автомобилей на дизельном ходу, возрастает риск раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных расстройств, бронхиальной астмы и других болезней, как у взрослых, так и у детей.

"Сократить число лиц, пострадавших от загрязнения воздуха, возможно, но для этого требуются более решительные и эффективные меры", — заявляют авторы письма. Они предлагают столичным властям в срочном порядке обеспечить дополнительные меры по улучшению качества воздуха в Брюсселе.

Тревога населения

В 2016 году брюссельцы подали коллективную жалобу в знак протеста против бездействия столичной администрации в плане принятия эффективных мер по обеспечению экологической безопасности. Загрязненность атмосферы в Брюсселе зачастую объясняют высокой долей дизельных автомобилей — около 62%. Согласно данным газеты Soir, в королевстве из 12 тысяч смертей, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха, причиной 9 тысяч становятся сверхтонкие частицы.

По информации электронной версии европейского издания газеты Politico, в бельгийской столице содержание в воздухе сверхтонких частиц PM1, которые вырабатываются в основном дизельными автомобильными двигателями, примерно в 60 раз превышает показатели в сельской местности. Эксперты утверждают, что частицы PM1 "застревают" в легких и способствуют образованию злокачественных опухолей и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Население Брюсселя составляет около 1,2 миллиона человек, еще около 330 тысяч ежедневно приезжают сюда на работу.

Экомеры властей

С 1 сентября 2018 года въезд в Брюссель автомобилей с дизельными двигателями, зарегистрированных до 1997 года, будет полностью запрещен. Это предусмотрено решением властей Брюссельского столичного региона по снижению уровня загазованности в административной столице Евросоюза.

За несоблюдение требований на владельцев "просроченных" авто, в том числе с иностранными номерами, будет налагаться штраф в размере 350 евро. Контролировать возраст автомобилей будут при помощи специальных камер слежения. Вместе с тем, владельцам "запрещенных" автомобилей будет позволено воспользоваться ими 8 дней в году после уплаты 35 евро за каждый день вождения.

С 2019 года запрет на въезд в Брюссель будет распространен на дизельные автомобили, зарегистрированные до 2006 года и легковой транспорт на бензиновом ходу, находящийся в эксплуатации более 18 лет, сообщала пресс-служба городской администрации.

В Бельгии с марта этого "эко-зоной" был объявлен центр города Антверпен, что позволило снизить уровень его загазованности. С 2020 года запрет на въезд дизельных автомобилей будет введен в Генте, сообщают местные СМИ.

Куда смотрит Европы

В феврале этого года более 1,5 тысячи чиновников институтов Евросоюза, добирающихся до работы исключительно на велосипедах, заявили о своих претензиях по поводу загрязненности воздуха в так называемом европейском квартале столицы Бельгии.

Еврочиновники в открытом письме в адрес Еврокомиссии призвали высший орган исполнительной власти ЕС оказать давление на правительство Бельгии с тем, чтобы оно приняло надлежащие меры для сокращения объема вредных автомобильных выбросов в центре Брюсселя.

В Еврокомиссии же заявляют, что обеспокоены качеством воздуха в ЕС в целом и принимают меры воздействия на власти 19 из 28 стран-членов ЕС, включая Бельгию, за несоблюдение европейских стандартов чистоты воздуха.