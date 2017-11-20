Фигурант "болотного дела" Белоусов пожаловался в Совет Европы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Осужденный за участие в беспорядках на Болотной площади в Москве Ярослав Белоусов пожаловался в Комитет министров Совета Европы на отказ исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Мы обратились в Комитет министров Совета Европы с жалобой на отказ исполнить решение ЕСПЧ, который признал, что в его деле нарушено право на свободу собраний и право на справедливое судебное разбирательство", — сказал адвокат.

Он напомнил, что после решения ЕСПЧ Верховный суд России возобновил производство по делу, рассмотрел жалобу, но отказался изменить и отменить приговор хотя бы частично. Компенсация, присужденная ЕСПЧ, была выплачена. "Мы настроены решительно и будем использовать все средства правовой защиты", — добавил Аграновский.

По данным следствия, Белоусов во время массовых беспорядков на Болотной площади кинул в полицейского лимон. Он получил два года и три месяца колонии, уже отбыл срок и сейчас находится на свободе. Год назад Страсбургский суд присудил Белоусову 12,5 тысячи евро компенсации, признав, что в деле были допущены нарушения четырех статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, по данным суда, отсутствовало справедливое судебное разбирательство, обвиняемому неправомерно продлевали арест, а также было нарушено его право на свободу собрания.

Адвокат настаивал на отмене судимости для своего подзащитного, который после освобождения закончил МГУ.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии. Рядовые участники беспорядков осуждены на сроки от условного до четырех лет колонии, несколько фигурантов были амнистированы.