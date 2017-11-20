Покидающий пост президента Киргизии Атамбаев попросил у всех прощения

БИШКЕК, 20 ноя — РИА Новости. Покидающий пост президента Киргизии Алмазбек Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции попросил прощения у всех, кого обидел: "уж очень тяжелые были эти 6 лет, нервы тоже не железные".

Выборы нового главы Киргизии прошли 15 октября. ЦИК Киргизии официально объявил победителем экс-премьера Сооронбая Жээнбекова. Инаугурация намечена на 24 ноября.

В процессе президентских выборов в Киргизии отношения между республикой и Казахстаном резко ухудшились, позже произошел дипломатический скандал, вызванный встречей Назарбаева с кандидатом президенты Киргизии от оппозиции Омурбеком Бабановым. Атамбаев заявил о вмешательстве Казахстана во внутренние дела Киргизии и процесс выборов главы государства. Позднее Атамбаев заявил, что, возможно, был не прав, когда "слишком эмоционально" высказался в адрес главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Уважаемые журналисты, Если я был резок — то не только с вами. Я иногда говорю слишком резко. Если я кого-то обидел, даже если я был прав, все равно прошу прощения", — сказал Атамбаев.

Он выразил надежду, что следующий президент будет более дипломатичным.

"Я думаю, что следующие президенты у нас будут более дипломатичными. Но уж очень тяжелые были эти 6 лет, нервы тоже не железные", — отметил он, подчеркнув, что всегда "говорит правду" и не только журналистам, но и главам других государств.

На прошлой неделе Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза. Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривало предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз".

Денонсация проходит на фоне ухудшения отношений между странами после того, как Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

По итогам переговоров премьеров Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане стороны договорились обеспечить приоритетный порядок для граждан и легковых автомобилей при пересечении киргизско-казахстанской границы. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений. На ее подписание было отведено 10 дней, однако документ отправили на доработку.

Десятого ноября Киргизия подняла вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана на уровне ВТО. Казахстанский премьер Бакытжан Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды. После этого избранный президент Сооронбай Жээнбеков, вступающий в должность 24 ноября, в интервью РИА Новости выразил уверенность, что возникшие в последнее время проблемы в отношениях с Казахстаном носят временный характер и вскоре будут улажены.