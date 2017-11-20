Покидающий пост президента Киргизии Атамбаев попросил у всех прощения

БИШКЕК, 20 ноя — РИА Новости. Покидающий пост президента Киргизии Алмазбек Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции попросил прощения у всех, кого обидел: "уж очень тяжелые были эти 6 лет, нервы тоже не железные".
В процессе президентских выборов в Киргизии отношения между республикой и Казахстаном резко ухудшились, позже произошел дипломатический скандал, вызванный встречей Назарбаева с кандидатом президенты Киргизии от оппозиции Омурбеком Бабановым. Атамбаев заявил о вмешательстве Казахстана во внутренние дела Киргизии и процесс выборов главы государства. Позднее Атамбаев заявил, что, возможно, был не прав, когда "слишком эмоционально" высказался в адрес главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.
"Уважаемые журналисты, Если я был резок — то не только с вами. Я иногда говорю слишком резко. Если я кого-то обидел, даже если я был прав, все равно прошу прощения", — сказал Атамбаев.
Он выразил надежду, что следующий президент будет более дипломатичным.
На прошлой неделе Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза. Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривало предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз".
Денонсация проходит на фоне ухудшения отношений между странами после того, как Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.
Десятого ноября Киргизия подняла вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана на уровне ВТО. Казахстанский премьер Бакытжан Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды. После этого избранный президент Сооронбай Жээнбеков, вступающий в должность 24 ноября, в интервью РИА Новости выразил уверенность, что возникшие в последнее время проблемы в отношениях с Казахстаном носят временный характер и вскоре будут улажены.