Президент Зимбабве согласился с условиями ухода в отставку, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился с условиями ухода в отставку, по этому поводу был подготовлен черновик заявления, передает телеканал i24 News Africa.

По словам источника, осведомленного о ходе переговоров, представители армии Зимбабве согласились на многие требования Мугабе, включая предоставление полного иммунитета ему и его жене Грейс, а также сохранение частной собственности.

Источник телеканала добавил, что главной целью представителей армии страны было заставить Мугабе в ходе воскресного выступления объявить конституционными действия военных.

Как сообщил источник, чтобы отставка Мугабе состоялась заявление должно быть в первую очередь направлено спикеру парламента.

Ранее центральный комитет партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) отстранил Мугабе от должности первого секретаря партии, а также призвал его до полудня понедельника уйти в отставку с должности президента, пригрозив импичментом. Мугабе в воскресенье во время обращения к нации не стал объявлять о своей отставке и заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре.

Позднее агентство Блумберг со ссылкой на трех неназванных представителей правящей партии сообщило, что Мугабе во время обращения к нации в эфире государственного телевидения отклонился от ранее согласованного текста выступления, который предполагал его объявление об уходе в отставку.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.