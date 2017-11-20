Село на юге ДНР обесточено из-за обстрела со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (259)

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Село Набережное на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики вновь осталось без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в понедельник в администрации Новоазовского района.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что из-за обстрела вечером в субботу было обесточено пять сел на юге республики.

"Вчера энергетики восстановили электроснабжение пяти сел. Вечером снова был обстрел, в результате которого обесточено село Набережное", — сказал представитель администрации района.