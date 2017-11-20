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Источник о найденном в США судне: едва ли оно может быть "Любовью Орловой"

11:0520.11.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗатонувший корабль. Архивное фотоЗатонувший корабль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Найденное у берегов Калифорнии судно едва ли может быть лайнером "Любовь Орлова", который пропал в 2013 году, сообщил РИА Новости источник в морских структурах Дальнего Востока.

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О находке сообщил ряд западных СМИ. Издания приводят слова специалистов, прозвучавшие в документальном фильме канала Science Channel, которые отмечали, что размер остова судна совпадает с лайнером "Любовь Орлова" — оба судна длиной 90 метров. Однако другие эксперты опровергли это, заявив, что останки корабля бетонные, в то время как советское судно было построено преимущественно из металла. Упоминается версия, согласно которой обломки принадлежат заброшенному еще в 1930-е годы танкеру, который использовался мафией для нелегальных казино, борделей и питейных заведений.

"Вряд ли это оно ("Любовь Орлова"). Где сейчас судно, неизвестно", — сказал источник в морских структурах Дальнего Востока.

Как отметили РИА Новости в пресс-службе FESCO (ПАО "Дальневосточное морское пароходство"), судно было продано в 1996 году. "Пассажирский теплоход "Любовь Орлова" находился в составе флота ДВМП с 1976 по 1996 годы. В 1996 году судно было продано. О дальнейшей его судьбе нам ничего не известно", — отметил собеседник агентства.

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© 2017 Associated Press
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Теплоход был построен в 1976 году в Югославии. Его длина – 100,2 метра, ширина – 16,22. Как сообщалось ранее, в 2010 году судно арестовали за долги. В 2012 году корабль вновь продали другой зарубежной судоходной компании. Из Канады судно на буксире должны были доставить в Доминиканскую республику на металлолом, однако во время шторма в Атлантике лопнул буксировочный трос, и 90-метровое судно с 24 января 2013 года дрейфовало в океане. Дрейф "Любови Орловой" вызвал ажиотаж в социальных сетях и СМИ многих стран.

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