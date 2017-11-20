Разведка в Сеуле не заметила признаков подготовки КНДР ядерного испытания

ТОКИО, 20 ноя — РИА Новости. Разведка Южной Кореи отрапортовала в парламенте страны о том, что КНДР в любое время может провести ядерное испытание, однако никаких признаков подготовки к этому не замечено, сообщили журналистам законодатели, которые присутствовали на заседании парламентского комитета по безопасности.

Вместе с тем в Пхеньяне уже неоднократно и так заявляли открыто, что, как только будет приказ высшего руководства, ядерные и ракетные испытания могут быть проведены в любое время и в любом месте.

Южнокорейская разведка также утверждает, что в течение этого года КНДР может завершить разработку межконтинентальное баллистической ракеты.

Последнее испытание термоядерного боезаряда Северная Корея провела 3 сентября для оснащения компактными боеголовками межконтинентальных баллистических ракет.

Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Это было шестое ядерное испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.