В МИД рассказали о сотрудничестве России и США по карабахскому конфликту

БАКУ, 20 ноя — РИА Новости. Несмотря на глубокие разногласия РФ и США из-за русофобской политики Вашингтона, сотрудничество по карабахскому урегулированию не пострадало, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Никак не влияет. Карабахское урегулирование, оно уникально с точки зрения стран-посредников тем, что, несмотря на очень глубокие разногласия, которые сейчас у нас в отношениях накопились, прежде всего благодаря остервенелой русофобской политике конгресса и Демократической партии, значительной части Республиканской партии, которые не могут смириться, что пришел легитимным образом несистемный президент. Конечно, многие сферы отношений находятся в глубоком тупике, но сотрудничество по карабахскому урегулированию не пострадало от происходящего в наших двухсторонних делах", — сказал Лавров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

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