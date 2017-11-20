В США при крушении медицинского вертолета погибли три человека

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вертолет экстренной медицинской помощи потерпел крушение в округе Арканзас одноименного американского штата, три человека погибли, сообщает телеканал KARK-TV со ссылкой на шерифа округа.
Местные власти полагают, что вертолет направлялся из города Пайн-Блафф в район города Хелена. Специалисты Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA) направились на место происшествия в рамках расследования причин аварии.