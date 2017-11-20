В США при крушении медицинского вертолета погибли три человека

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вертолет экстренной медицинской помощи потерпел крушение в округе Арканзас одноименного американского штата, три человека погибли, сообщает телеканал KARK-TV со ссылкой на шерифа округа.

Диспетчеры получили сообщение о происшествии около 20.00 воскресенья (около 5.00 мск понедельника). Местный житель рассказал, что вертолет упал недалеко от автомобильной дороги возле водохранилища. Как сообщил шериф округа Арканзас Тодд Райт, прибывшие на место инцидента спасатели обнаружили охваченный огнем вертолет и трех погибших. По его словам, пациентов на борту вертолета не было.

Местные власти полагают, что вертолет направлялся из города Пайн-Блафф в район города Хелена. Специалисты Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации США (FAA) направились на место происшествия в рамках расследования причин аварии.