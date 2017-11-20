Киргизский журналист выпросил часы у Атамбаева во время пресс-конференции

БИШКЕК, 20 ноя – РИА новости. Главный редактор киргизской газеты "Де-Факто" Амантур Мусагулов выпросил часы у президента республики Алмазбека Атамбаева во время пресс-конференции, посвященной итогам его шестилетнего правления, передает корреспондент РИА Новости.

Подойдя к микрофону, чтобы задать вопрос, Мусагулов заявил, что ему якобы "приснился сон", что президент подарил ему часы, и попросил у главы государства часы "на память".

"Хорошо, хоть не брюки попросил", — пошутил Атамбаев и со смехом снял часы с руки.

Полномочия президента Атамбаева завершатся 24 ноября, когда к присяге будет приведен новый глава государства Сооронбай Жээнбеков, избранный в ходе всенародного голосования 15 октября.