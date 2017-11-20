Силовики выпустили по ДНР более 160 мин и снарядов за сутки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 160 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По его словам, на горловском направлении из 82-миллиметровых минометов было выпущено шесть мин, на донецком направлении силовики применили гаубицы калибром 152 миллиметра (девять снарядов), минометы калибром 120 и 82 миллиметра (70 мин).

"Мариупольское направление: минометы (калибром) 120 миллиметров – три раза, 20 мин, 82 миллиметра – шесть раз, 61 мина. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 922 единицы", — сказал представитель ведомства.