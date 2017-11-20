В Пакистане в крупном ДТП погибли не менее 17 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще пять получили ранения в результате крупного ДТП на юге Пакистана, передает телеканал Geo TV.

Инцидент произошел в районе города Хайрпур провинции Синд на юге страны. По данным полиции, грузовик с углем, следовавший по маршруту Ранипур-Сиккур, перевернулся при попытке обогнать рейсовый автобус. Правоохранители утверждают, что водитель грузовика не справился с управлением, что привело к гибели 17 человек.

К настоящему времени все пострадавшие доставлены в одну из больниц Хайрпура. Как отмечают медики, двое находятся в критическом состоянии. Другие подробности инцидента пока не известны.