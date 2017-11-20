Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 38 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 38 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В оперативном командовании добавили, что в результате обстрелов со стороны силовиков повреждения получил один дом в городе Докучаевск.

При этом в ведомстве заявили РИА Новости, что располагают сведениями о подготовке украинских силовиков к диверсиям на территории ДНР. "Получены данные на группу разведчиков, прибывших из состава 74 отдельного разведывательного батальона для совершения диверсионной деятельности на территории республики… Мы готовы к эффективному противодействию", — сказал собеседник агентства.

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