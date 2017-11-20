"Глубоководный поиск": аргентинскую подлодку попробуют найти дроны ВМС США

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы США направили автономные подводные аппараты на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", заявили в ведомстве.

Речь идет об аппарате Bluefin 12D (Deep) UUV, который может осуществлять поиск на 1,5 километровой глубине на протяжении 30 часов со скоростью 5,6 километра в час. Кроме того, будут задействованы три дрона Iver 580 UUV, которые могут на протяжении 14 часов работать глубине около 100 метров. Помимо этого, США также направили другое специальное подводное оборудование и поисковый самолет.

Международная помощь

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в среду, 15 ноября, находясь в 432 километрах от берега. Субмарина принимала участие в учениях, на борту находились 44 члена экипажа.

После исчезновения готовность помочь в поиске выразили семь стран, в том числе США, Великобритания и Чили. Аргентина согласилась принять международную помощь.

Помимо кораблей и самолетов Аргентины в поисковой операции принимают участие самолеты Р-8А американских ВМС, а также самолет Р-3, принадлежащий НАСА. На его борту — магнитометр, сенсоры для измерения толщины льда и инфракрасные камеры. Самолет сможет обнаружить подводную лодку, даже если она находится на дне. Британское судно на пути в воды Аргентины.

Надежда остается

В воскресенье представители ВМС Аргентины сообщили о получении семи сигналов, которые могли быть переданы с пропавшей субмарины. Спутниковые сигналы длительностью от 4 до 36 секунд принимались с 10.52 (16.52 мск субботы) до 15.42 (21.42 мск субботы) различными базами ВМС. Установить связь с экипажем не удалось.

Представитель Министерства обороны Аргентины сообщил, что команда подлодки не должна испытывать нехватку кислорода, так как, по протоколу, в случае какой либо внештатной ситуации субмарина должна подняться на поверхность. Сейчас неизвестно, идет ли она своим ходом или дрейфует. По данным ведомства, запасов провизии на субмарине хватит на 15 суток.

Подводная лодка "Сан-Хуан" была построена в Германии, в состав Военно-морских сил Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки составляет 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.