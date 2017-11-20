ВСУ обстреляли территорию ЛНР 13 раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Первомайск, Логвиново, Калиновка, Хорошее и район КПП "Станица Луганская". Всего по территории республики были выпущены около 185 снарядов и мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по их позициям, один военный получил ранения.

Как сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса провели "26 прицельных обстрелов позиций ВСУ".

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил боевую травму. Он доставлен в военно-медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов, танка и БМП вблизи Троицкого, Причепиловки, Новоалександровки, Луганского, Станицы Луганской, Светлодара, Новотошковского, Крымского, Новолуганского и Богуславска.

На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районе Каменки.