МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ФБР и министерство юстиции США не смогли проверить или подтвердить обоснованность утверждений о связях окружения президента Дональда Трампа с Россией, которые содержатся в так называемом "досье Трампа", сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на источники.

По данным газеты, ФБР получило первую часть пакета материалов из досье в июле 2016 года, а остальное — во время президентской кампании. Таким образом у бюро было более года, чтобы изучить содержащиеся в нем утверждения.

В августе 2017 года комитет по разведке палаты представителей США потребовал от ФБР и минюста предоставить отчет о верификации информации, изложенной в досье. По данным источников издания, в ходе личных встреч с представителями комитета специалисты ФБР и минюста заявили, что "не смогли установить достоверность обвинений в сговоре между российским правительством и кампанией Трампа".

Ранее газета New York Times писала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS для составления на него досье, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Fusion GPS наняла бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В составленном после этого анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".