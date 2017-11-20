В Южной Корее ввели карантин на фермах из-за вируса "птичьего гриппа"

ТОКИО, 20 ноя — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Южной Кореи ввело в понедельник карантин на всех птицефермах страны на 48 часов в качестве профилактики для предотвращения распространения вируса "птичьего гриппа" H5N6, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По его данным, анализы подтвердили заражение на днях вирусом H5N6 уток на одной из ферм провинции Чолла-Пукто.

Там забили 12,3 тысячи птиц, вокруг фермы введена карантинная зона в радиусе десяти километров. Карантин на ферме будет действовать в течение недели, в 166 расфасовочных центрах по всей стране проведут дезинфекцию.

Правительство Южной Кореи посвятило в воскресение экстренное совещание по поводу мер предотвращения распространения "птичьего гриппа" для координации действий заинтересованных ведомств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, "птичий грипп" является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.