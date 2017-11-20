Американским военным в Японии запретили употреблять алкоголь

ТОКИО, 20 ноя — РИА Новости. Командование американских войск в Японии запретило употребление спиртных напитков своим военнослужащим на Окинаве в связи с гибелью местного жителя во время ДДП с участием, предположительно, пьяного солдата войск США, говорится в распространенном в понедельник официальном уведомлении.

"До последующих указаний употребление алкоголя запрещено. В том числе, у себя дома и в общественных местах, таких как бары, клубы и отели", — говорится в уведомлении командования войск США в Японии.

По его указанию, с настоящего момента военнослужащие США на Окинаве не должны покидать военные базы и свои дома. Приобретение и употребление алкоголя запрещено также для военных США на базах и за их пределами и на остальной территории Японии.

Строгие меры против распития спиртных напитков приняты после того, как накануне в городе Наха на Окинаве местный житель погиб при столкновении с грузовиком, которым управлял военнослужащий США, как утверждается, находясь в алкогольном опьянении.

Это уже не первое ДТП на Окинаве подобного рода. По опубликованным ранее данным местных властей, американские военные совершили более 5,8 тысячи преступлений на островах Окинава после передачи их под суверенитет Японии в 1972 году. Причем 571 инцидент с участием американцев в этой префектуре попадает под определение "тяжких преступлений".

На Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Они находятся под защитой Соглашения о статусе американских войск в Японии. Японская прокуратура не может предъявлять им обвинения за действия, совершенные при прохождении ими воинской службы.