Американским военным в Японии запретили употреблять алкоголь

ТОКИО, 20 ноя — РИА Новости. Командование американских войск в Японии запретило употребление спиртных напитков своим военнослужащим на Окинаве в связи с гибелью местного жителя во время ДДП с участием, предположительно, пьяного солдата войск США, говорится в распространенном в понедельник официальном уведомлении.
"До последующих указаний употребление алкоголя запрещено. В том числе, у себя дома и в общественных местах, таких как бары, клубы и отели", — говорится в уведомлении командования войск США в Японии.
По его указанию, с настоящего момента военнослужащие США на Окинаве не должны покидать военные базы и свои дома. Приобретение и употребление алкоголя запрещено также для военных США на базах и за их пределами и на остальной территории Японии.
Строгие меры против распития спиртных напитков приняты после того, как накануне в городе Наха на Окинаве местный житель погиб при столкновении с грузовиком, которым управлял военнослужащий США, как утверждается, находясь в алкогольном опьянении.
На Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Они находятся под защитой Соглашения о статусе американских войск в Японии. Японская прокуратура не может предъявлять им обвинения за действия, совершенные при прохождении ими воинской службы.