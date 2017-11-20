МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Военно-морские силы США направили автономные подводные аппараты на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан". Об этом говорится в заявлении ведомства.

К операции подключился аппарат Bluefin 12D (Deep) UUV, который на протяжении 30 часов способен на скорости 5,6 километра в час осуществлять поиск на глубине до 1,5 тысячи метров, а также три дрона Iver 580 UUV, которые могут на протяжении 14 часов работать глубине около 100 метров.

Помимо беспилотных подводных аппаратов, США также предоставили другое специальное подводное оборудование и поисковый самолет.

Ранее ВМС Аргентины сообщили, что поиск пропавшей подлодки продолжается, несмотря на непогоду, однако обнаружить ее пока не удалось. Метоусловия, как ожидается, могут улучшиться со вторника. В операции задействованы судно Protector ВМС Великобритании, два аргентинских гидрографических судна, английский самолет Hercules C-130, прилетевший со спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, самолеты аргентинских ВМС, два самолета ВВС США и самолет ВВС Бразилии. В резерве находится один самолет, предоставленный Чили.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа. Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. В длину она имеет 66 метров, развивает скорость до 25 узлов.