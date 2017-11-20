"Зеленые" исключили участие в правительстве меньшинства с блоком Меркель

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Зеленые" исключили возможность участия в правительстве меньшинства с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель, после того как переговоры о создании коалиции большинства провалились.

Немецкая Свободная демократическая партия двумя часами раньше вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и "Зелеными" ("Ямайка"). СДПГ также отказалась от участия в коалиции. Таким образом доступными остаются два варианта: правительство меньшинства (ХДС/ХСС с либералами или с зелеными), которого в истории Германии пока не было, или новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.

"Германии нужно устойчивое правительство, и потому необходимо большинство в парламенте. Если полный отказ СДПГ от коалиции сохраняется, я не знаю, как может быть сформировано меньшинство", — заявил телеканалу ZDF переговорщик от "Зеленых" Юрген Триттин.

Таким образом единственная альтернатива новым выборам — правительство меньшинства ХДС/ХСС и СвДП.

Между тем, сама Меркель после сентябрьских выборов заявила, что не настроена на формирование правительства меньшинства. Она говорила тогда, что "намерена добиться формирования в Германии устойчивого правительства".