"Зеленые" исключили участие в правительстве меньшинства с блоком Меркель

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Зеленые" исключили возможность участия в правительстве меньшинства с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель, после того как переговоры о создании коалиции большинства провалились.
"Германии нужно устойчивое правительство, и потому необходимо большинство в парламенте. Если полный отказ СДПГ от коалиции сохраняется, я не знаю, как может быть сформировано меньшинство", — заявил телеканалу ZDF переговорщик от "Зеленых" Юрген Триттин.
Таким образом единственная альтернатива новым выборам — правительство меньшинства ХДС/ХСС и СвДП.
Между тем, сама Меркель после сентябрьских выборов заявила, что не настроена на формирование правительства меньшинства. Она говорила тогда, что "намерена добиться формирования в Германии устойчивого правительства".