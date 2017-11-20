"Хороший сон": в Сети высмеяли заявление Порошенко о космической державе

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Слова Петра Порошенко о "космической державе" Украине, прозвучавшие в воскресенье по случаю 20-летия со дня первого полета украинского гражданина в космос, вызвали волну комментариев в соцсетях.

"И космодром, наверное, у Украины есть. А так хороший сон приснился Петру Алексеевичу", — пишет пользователь Facebook Андрей Аксанов.

"Как памятники сносить, так это все наследие кровавого СССР, а как полеты в космос, так это все Украина. Странная логика, господин президент", — отметил Влад Алимов.

"Украина не имеет собственных средств выведения, а поэтому не может считаться космической державой", — полагает Егор Павленко.

Пользователь Twitter, комментируя запись Порошенко, усомнился в правильности написания хештега #КосмiчнаДержава, предложив вариант "КоМичная держава".

КоМичной державы. — Товарищ Сухич (@tovarishSuhi4) 19 ноября 2017 г.

Другой микроблоггер предположил, что Украина поставляет "сало на МКС".

Украина на мкс сало доставляет — Роман (@romandroperson) 19 ноября 2017 г.

​Ранее Порошенко заявил, что Украина уже два десятка лет является "успешной космической державой" — с тех пор, как украинский космонавт Леонид Каденюк отправился в космос на американском корабле. По мнению главы государства, "именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту" спутники и космические аппараты стран со всего мира.