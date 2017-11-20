В Новой Каледонии отменили угрозу цунами

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Власти Новой Каледонии объявили о том, что угроза цунами, объявленная ранее из-за землетрясения в Тихом океане, миновала, говорится в заявлении службы по чрезвычайным ситуациям (Securite Civile).

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 произошло в Тихом океане у берегов Новой Каледонии. Толчки были зафиксированы в 22.43 воскресенья по времени UTC (1.43 понедельника мск). Эпицентр землетрясения располагался в 69 километрах к северо-востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 25 километров. В 10.30 (2.30 мск) в понедельник на островах Лоялти и острове Иль-Де-Пан была объявлена угроза цунами и проведена эвакуация прибрежных зон. Ожидалось, что высота волн могла составить от 15 до 50 сантиметров.

"Угроза цунами отменена сегодня в полдень (4.00 мск). Что касается сейсмической угрозы для всей Новой Каледонии, то после консультации с сейсмологическим центром IRD стало известно, что никакой опасности для населения нет", — говорится в заявлении ведомства.

Согласно тексту коммюнике, к настоящему моменту сообщений о жертвах не поступало. Местные власти оценивают возможный материальный ущерб от стихии.