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Загадка "Орловой": СМИ рассказали о российском "корабле-призраке" в США

05:0820.11.2017
(обновлено: 05:13 20.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗатонувший корабль. Архивное фотоЗатонувший корабль. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Британские издания рассказали о найденном берегу Калифорнии остове корабля на, который может являться лайнером "Любовь Орлова" советской постройки, пропавшем в 2013 году. О находке сообщили Mirror, Daily Mail и The Sun

Найденные в Тихом океане обломки крейсера Индианаполис. Подводная съемка
© 2017 Associated Press
СМИ: в Тихом океане обнаружили затопленный крейсер "Индианаполис"

Издания приводят слова специалистов, прозвучавших в документальном фильме канала Science Channel, которые отметили, что размер остова совпадает в "Орловой" — оба судна длиной 90 метров. Однако другие эксперты опровергли это предположение, отметив, что найденные останки корабля бетонные, в то время как советское судно было построено преимущественно из металла.

Кроме того, упоминается версия, согласно которой найденные обломки принадлежат заброшенному еще в 1930-ые годы танкеру, который использовался мафией для нелегальных казино, борделей и питейных заведений.

"Крысы-каннибалы"

Р-40
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
Строители моста через Керченский пролив подняли со дна самолет времен ВОВ
Издания сопроводили рассказы о таинственном "корабле-призраке" красочными подробностями.
"Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей", — пишет Daily Mail.

"Остов российского корабля-призрака вынесло на побережье после того, как его захватили орды крыс-каннибалов", — добавляет Sun.

Свободное плавание

Бывший советский круизный лайнер "Любовь Орлова" (порт приписки Владивосток) был спущен на воду в 1976 году. Судно находилось в составе Дальневосточного пароходства до 1999 года, совершая пассажирские рейсы на Сахалин, Камчатку, вдоль побережья Приморского края и в Японию, после чего он был продан иностранной компании. В 2010 году судно арестовали за долги, российский экипаж остался без средств и возможностей вернуться на родину. Правительство России оказало им помощь в возвращении домой.

Средиземное море. Архивное фото
© AFP 2017 / Valery Hache
В Средиземном море нашли затонувший корабль времен Римской империи

Новые владельцы судна решили переправить лайнер в Доминиканскую республику, чтобы продать на металлолом, однако во время шторма в Атлантике буксировочный трос лопнул, в результате чего судно с января 2013 года дрейфовало в океане. По данным западных СМИ, "Любовь Орлову" начало сносить течением в сторону Великобритании и Ирландии. Исследовавшие этот район береговые службы, которые так и не нашли судно. Представители властей заявили, что бывший лайнер, скорее всего, затонул.

По данным телеканала Fox News, может представлять значительную стоимость — до миллиона евро. Прежде всего, из-за металла, из которого состоит корпус судна и его надстройки.

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