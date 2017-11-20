Трамп рассказал об инциденте на южной границе США, где погиб пограничник

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Один американский пограничник погиб, еще один был ранен при инциденте на границе, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Офицер пограничной охраны убит на южной границе, еще один тяжело ранен. Мы найдем и привлечем к суду тех, кто за это ответственен. Мы должны построить стену, и мы ее построим!" — написал Трамп.

Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк в заявлении подтвердила факт инцидента, но, как и Трамп, не сообщила никаких подробностей.

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал построить стену на границе с Мексикой, заявляя, что это помешает нелегальной миграции и торговле наркотиками.